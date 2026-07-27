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Därför vågar Jordanien inte säga nej till USA:s trupper

A mostly empty resort on the Dead Sea in Jordan in April. (Laura Boushnak/The New York Times)

Jordanien har blivit ett allt viktigare mål för iranska attacker eftersom landet fortsätter att hysa amerikanska styrkor, skriver The New York Times.

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The New York Times

Why Jordan Hosts U.S. Troops Even as That Makes It a Target

Relying heavily on U.S. aid and protection, Jordan…

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