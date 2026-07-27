Därför vågar Jordanien inte säga nej till USA:s trupper
Jordanien har blivit ett allt viktigare mål för iranska attacker eftersom landet fortsätter att hysa amerikanska styrkor, skriver The New York Times.
The New York Times
Why Jordan Hosts U.S. Troops Even as That Makes It a Target
Relying heavily on U.S. aid and protection, Jordan…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen