Data visar: Iransk olja flödar ut ur Hormuz igen
Iran har trappat upp oljeleveranserna genom Hormuzsundet till den högsta nivån sedan krigsutbrottet efter framstegen i samtalen med USA, rapporterar Bloomberg.
Fraktdata visar att tre supertankrar som svartlistats av USA med totalt runt sex miljoner fat iransk råolja ombord har gått in i sundet på måndagen. De uppges samtliga vara på väg till Singapore, en vanlig hubb för vidare transport till Kina.
Samtidigt faller priset på iransk olja för leverans i juli när handlare och mellanhänder erbjuder rabatter på upp till 5 dollar per fat, uppger källor för nyhetsbyrån.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen