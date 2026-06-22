Data visar: Iransk olja flödar ut ur Hormuz igen

Iran har trappat upp oljeleveranserna genom Hormuzsundet till den högsta nivån sedan krigsutbrottet efter framstegen i samtalen med USA, rapporterar Bloomberg.

Fraktdata visar att tre supertankrar som svartlistats av USA med totalt runt sex miljoner fat iransk råolja ombord har gått in i sundet på måndagen. De uppges samtliga vara på väg till Singapore, en vanlig hubb för vidare transport till Kina.

Samtidigt faller priset på iransk olja för leverans i juli när handlare och mellanhänder erbjuder rabatter på upp till 5 dollar per fat, uppger källor för nyhetsbyrån.