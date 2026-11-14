Genesis Antwi gör landslagsdebut och lovordas av lagkamraten Sebastian Nanasi. Båda spelar i franska Strasbourg till vardags och Nanasi tycker att Antwi har stora kvaliteter. Han är snabb, bra i en mot en-spelet och duktig på att använda sina styrkor, säger Nanasi till Fotbollskanalen.

– Han är bra. Han har väldigt fina spetsegenskaper.

Sverige har chans att säkra gruppsegern i Nations League på lördagskvällen, när Bosnien och Hercegovina gästar på Strawberry arena klockan 20.45.