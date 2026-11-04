Dejan Kulusevski är tillbaka i fotbollslandslaget efter den svåra knäskadan, rapporterar TT.

Senast han spelade en landskamp var mot Azerbajdzjan i november 2024. Sedan dess har det gått 715 dagar, konstaterar Sportbladet. I maj 2025 skadade han knät under en match med sitt klubblag Tottenham.

Tottenhamstjärnan ingår i Graham Potters trupp till Sveriges avslutande Nations League-matcher mot Bosnien-Hercegovina hemma den 14 november och borta mot Polen tre dagar senare.