Kulusevski tillbaka i landslaget – efter 715 dagar
Dejan Kulusevski är tillbaka i fotbollslandslaget efter den svåra knäskadan, rapporterar TT.
Senast han spelade en landskamp var mot Azerbajdzjan i november 2024. Sedan dess har det gått 715 dagar, konstaterar Sportbladet. I maj 2025 skadade han knät under en match med sitt klubblag Tottenham.
Tottenhamstjärnan ingår i Graham Potters trupp till Sveriges avslutande Nations League-matcher mot Bosnien-Hercegovina hemma den 14 november och borta mot Polen tre dagar senare.
Herrlandslagstruppen
Målvakter: Viktor Johansson, Noel Törnqvist, Jacob Widell Zetterström.
Backar: Genesis Antwi, Felix Beijmo, Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Elliot Stroud, Daniel Svensson.
Mittfältare/forwards: Yasin Ayari, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi, Alieu Njie, Benjamin Nygren, Patrik Wålemark, Besfort Zeneli.
Källa: Fotbollskanalen