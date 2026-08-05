Delår sänker Novo Nordisk – tynger Köpenhamnsbörsen

Novo Nordisks aktie tappar runt 5 procent och drar med sig hela Köpenhamnsbörsen i fallet. Nedgången kommer trots att läkemedelsjätten redovisat högre försäljning och rörelseresultat än väntat samt höjt helårsprognosen.

Marknaden tycks fokusera på att försäljningen av Wegovy i tablettform inte överträffade förväntningarna, något som förvånar SB1:s läkemedelsanalytiker Johan Unnerus.

– De levererar tydligt över förväntan vad gäller lönsamhet och inom diabetes, säger han till TT.

Enligt Unnerus pressas Novo Nordisk fortsatt av Eli Lilly inom injicerbara viktminskningsläkemedel, men har ett försprång på marknaden för viktminskningspiller.