Bank of America satsar på fetmaläkemedel till anställda

Bank of America lägger mer än 250 miljoner dollar årligen på fetmaläkemedel till sina anställda. Det säger vd Brian Moynihan till CNBC. ”En bra investering”, kallar han det.

Banken har en pott på 2 miljarder dollar per år som läggs på de 211 000 anställdas hälsa. På bara fem år har andelen av potten som går till bantningspreparat ökat från noll till 13 procent, uppskattar bolagets vd.

– Det har varit fascinerande att se våra medarbetares respons på det här, deras viktnedgång.