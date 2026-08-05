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Bank of Americas vd Brian Moynihan. (Richard Drew / AP)
Nya fetmaläkemedlen

Bank of America satsar på fetmaläkemedel till anställda

Av Tea Oscarsson
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Bank of America lägger mer än 250 miljoner dollar årligen på fetmaläkemedel till sina anställda. Det säger vd Brian Moynihan till CNBC. ”En bra investering”, kallar han det.

Banken har en pott på 2 miljarder dollar per år som läggs på de 211 000 anställdas hälsa. På bara fem år har andelen av potten som går till bantningspreparat ökat från noll till 13 procent, uppskattar bolagets vd.

– Det har varit fascinerande att se våra medarbetares respons på det här, deras viktnedgång.

Brian Moynihan: Vi ger dem coacher och satsar stenhårt på olika program för fysisk och mental hälsa
CNBC
Undersökning: Omkring 10 procent av tillfrågade bolag ska sluta ge täckning för bantningspreparaten nästa år (11 juni 2026)
Reuters  · Ofta betalvägg
Fetmaläkemedel har kopplats till minskning av sjukskrivningar i amerikansk studie (21 juni 2026)
CBS News
Allt fler arbetsgivare kräver att anställda ska väga sig och ta emot coaching innan de täcker kostnader för fetmaläkemedel (7 juni)
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
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