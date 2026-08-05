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Arkivbild, med viktminiskningsmedicinen Ozempic. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Nya fetmaläkemedlen

Novo Nordisks största konkurrent lyfter på rapport

Av Tea Oscarsson
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Den amerikanska jätten för viktminskningsmedicin, Eli Lilly, tjänade mer pengar än väntat i andra kvartalet. Dessutom höjer bolaget prognosen för helåret i dagens rapport. Nu spår bolaget intäkter på 85-87 miljarder dollar för helåret.

Aktien har stigit över 300 procent de senaste fem åren i takt med att bantningspreparaten ökat i popularitet. Bolaget fortsätter uppåt inför börsöppning i USA.

Eli Lilly är den största konkurrenten till danska Novo Nordisk, som har preparaten Ozempic och Wegovy.

Dagens rapport från Novo Nordisk får aktien att falla 5 procent på Köpenhamnsbörsen
TT
Eli Lillys rapport för andra kvartalet
bakgrund · investor.lilly.com
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