Novo Nordisks största konkurrent lyfter på rapport

Den amerikanska jätten för viktminskningsmedicin, Eli Lilly, tjänade mer pengar än väntat i andra kvartalet. Dessutom höjer bolaget prognosen för helåret i dagens rapport. Nu spår bolaget intäkter på 85-87 miljarder dollar för helåret.

Aktien har stigit över 300 procent de senaste fem åren i takt med att bantningspreparaten ökat i popularitet. Bolaget fortsätter uppåt inför börsöppning i USA.

Eli Lilly är den största konkurrenten till danska Novo Nordisk, som har preparaten Ozempic och Wegovy.