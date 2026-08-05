Novo Nordisks största konkurrent lyfter på rapport
Den amerikanska jätten för viktminskningsmedicin, Eli Lilly, tjänade mer pengar än väntat i andra kvartalet. Dessutom höjer bolaget prognosen för helåret i dagens rapport. Nu spår bolaget intäkter på 85-87 miljarder dollar för helåret.
Aktien har stigit över 300 procent de senaste fem åren i takt med att bantningspreparaten ökat i popularitet. Bolaget fortsätter uppåt inför börsöppning i USA.
Eli Lilly är den största konkurrenten till danska Novo Nordisk, som har preparaten Ozempic och Wegovy.
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