Substans i fetmaläkemedel kan hjälpa alkoholister

Den aktiva substansen i läkemedel som används för att behandla diabetes och övervikt kan få människor med alkoholproblem att dricka mindre, skriver Newsweek och hänvisar till en studie från CU Anschutz School of Medicine i Colorado.

Testpersonerna fick i det här fallet semaglutid i tablettform, något som hade bättre effekt än i tidigare studier då det injicerats.

– Intressant nog gick deltagarna inte ner i vikt, vilket tyder på att drickandet skedde oberoende av viktminskning eller ändrade matvanor, säger hjärnforskaren Joseph Schacht.

Teorin är att semaglutid minskar dopaminsignalerna i den del av hjärnan som kopplas till belöning.