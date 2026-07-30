ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från 2025. (Markus Schreiber / AP)
Nya fetmaläkemedlen

Substans i fetmaläkemedel kan hjälpa alkoholister

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Den aktiva substansen i läkemedel som används för att behandla diabetes och övervikt kan få människor med alkoholproblem att dricka mindre, skriver Newsweek och hänvisar till en studie från CU Anschutz School of Medicine i Colorado.

Testpersonerna fick i det här fallet semaglutid i tablettform, något som hade bättre effekt än i tidigare studier då det injicerats.

– Intressant nog gick deltagarna inte ner i vikt, vilket tyder på att drickandet skedde oberoende av viktminskning eller ändrade matvanor, säger hjärnforskaren Joseph Schacht.

Teorin är att semaglutid minskar dopaminsignalerna i den del av hjärnan som kopplas till belöning.

Upplevde bland annat minskat alkoholsug i vardagen
www.newsweek.com
Finns i läkemedel som Ozempic och Wegovy
www.forbes.com.au
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Nya fetmaläkemedlenForskning & vetenskapLäkemedel & medicinteknik