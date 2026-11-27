Demokraterna i kongressen är överens om att de ska stoppa finansieringen av Donald Trumps krig mot Iran. Exakt hur det ska gå till är de inte lika eniga om, skriver The Hill.

Först och främst måste partiet landa i om det är Chuck Schumer, nuvarande minoritetsledare i senaten, eller den progressiva utmanaren Chris Van Hollen som ska hålla i taktpinnen.

Van Hollen förespråkar linjen ”inte en penny till” gällande kriget, medan Schumers position är mer försiktig.

Svåra debatter om hur pengarna till nya attacker ska kunna skäras av utan att utsätta amerikanska trupper i regionen för onödig risk väntas också.

– Vi är alla eniga om att dra in pengarna. Frågan är hur det ska göras och vad som ska hända efteråt, säger representanthusledamoten Rosa DeLauro.