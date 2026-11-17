USA har utfört en attack mot mål tillhörande Irans revolutionsgarde, IRGC, på ön Qeshm, rapporterar Bloomberg med hänvisning till en anonym källa inom den amerikanska militären.

Attacken, som genomfördes mot en avfyrningsramp för robotar, beskrivs som ett svar på ”iransk aggression” som riktats mot ”amerikansk personal och amerikanska tillgångar”.

Tidigare under dagen kom rapporter om ytterligare en iransk attack mot ett amerikanskt radarsystem i Bahrain. Det är den tredje attacken i Bahrain på en vecka, skriver nyhetsbyrån.