Om Iran attackerar USA kommer landet att mötas av ett mycket hårt amerikanskt svar. Det säger Donald Trump efter att CNN publicerat uppgifter om att Iran uppges ha tagit fram planer för ett angrepp mot huvudstaden Washington.

– De kommer att få betala ett pris som inget annat land har fått betala, säger han enligt flera medier.

CNN:s uppgifter gör bland annat gällande att Iran kan slå till med en så kallad ”smutsig bomb” med exempelvis radioaktiv strålning.

Trump betonar att amerikanska myndigheter tar hotet på allvar.

– Det råkar vara så att de är galna, säger han om Iran.