Nya underrättelser tyder på att Iran planerar att attackera mål i Washington DC, rapporterar CNN med hänvisning till flera anonyma amerikanska tjänstemän.

Enligt underrättelserna planerar Iran att rikta sig mot högt uppsatta personer inom Trumpadministrationen genom en ”smutsig bomb” eller kemiska vapen.

Även om planerna beskrivs som mycket detaljerade är det oklart om Iran faktiskt planerar att genomföra en sådan attack.

Vita husets talesperson Lauren Bis säger i ett uttalande att USA övervakar alla potentiella hot, men att det för närvarande inte finns några trovärdiga hot mot landet.