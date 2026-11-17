Iran menar att de underrättelser som antyder att Teheran planerat att utföra en attack på amerikansk mark är ”påhittade”, rapporterar AFP.

Det var sent på måndagen som CNN rapporterade att Iran planerat en attack mot specifika mål i Washington DC, med hänvisning till flera amerikanska tjänstemän.

I ett inlägg på X skriver Esmaeil Baqaei, talesperson för Irans utrikesdepartement, att rapporterna helt enkelt inte är sanna.

”De som initierade angreppen mot Iran försöker nu bana väg för sina lömska planer genom att sprida grundlösa anklagelser i medierna.”