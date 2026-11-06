Vitklädda deltagare under trohetseden vid Demokraternas partikonvent i Chicago i augusti 2024.

Demokraternas storseger i det amerikanska mellanårsvalet har blåst liv i kampen om presidentkandidaturen 2028. Men framgångarna riskerar att dölja djupa sprickor inom partiet, skriver Bloomberg.

Nu väntar en maktkamp om vilken väg partiet ska ta. Skatter, invandring och relationen till Israel pekas ut som möjliga konfliktfrågor.

– Det stora flertalet mandat vanns av moderata kandidater, säger Matt Bennett från mittenorganisationen Third Way.

Vänsterfalangen drar en annan slutsats. Enligt Adam Green från Progressive Change Campaign Committee visar valet att väljarna vill se politiska uppstickare som vågar utmana storföretagens makt, snarare än etablerade politiker.

Ännu har ingen tydlig favorit utkristalliserats inför 2028.