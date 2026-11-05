Demokraternas seger • Omni förklarar
Trump förlorade på hemmaplan – vad betyder det för resten av världen?
Trump har blivit en lam anka, men det dröjer två år innan han slutar att vara befälhavare över vår planets mäktigaste militärmakt. Omvärlden är vad Trump fortfarande kan påverka, men vad kommer han göra? Omni listar sju alternativ från experter.
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