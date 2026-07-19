Demokraternas stjärnskott kan bli presidentkandidat

I veckan uppmärksammades Jon Ossoff under utfrågningen av Jay Clayton, som av Donald Trump har föreslagits som ny nationell underrättelsechef. Ossoff kritiserade bland annat Clayton för att han inte ville svara på vem som vann presidentvalet 2020.

Den demokratiske senatorn Jon Ossoff har på kort tid kommit att ses som en av favoriterna till att bli partiets nästa presidentkandidat, skriver DN. Under de senaste månaderna har han uppmärksammats för sin hårda kritik mot Donald Trump och den korruption som han menar att presidenten ägnar sig åt.

Enligt tv-kanalen KCAU har Ossoff hamnat i blickfånget hos både de demokrater som vill hitta ”rätt tonträff” inför mellanårsvalet i höst och de som siktar in sig på presidentvalet 2028.

På spelbolaget Polymarkets oddslista över troliga demokratiska presidentkandidater ligger Ossoff på tredjeplats, tätt efter kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez. Listan toppas av Kaliforniens guvernör Gavin Newsom.