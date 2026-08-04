Buttigieg lutar mot att kandidera i presidentvalet

Demokraten och tidigare transportministern Pete Buttigieg kommer troligen att ställa upp i presidentvalet 2028. Det säger han i en intervju med podcasten ”The diary of a CEO”.

– Jag tror att jag är mer benägen att göra det än att inte göra det, säger Buttigieg efter att ha pressats av programledaren Steven Bartlett.

Buttigieg förlorade det demokratiska premiärvalet mot Joe Biden 2020. Enligt en undersökning från Manhattan Institute placerar han sig för närvarande på tredje plats i opinionen bland ett urval av möjliga demokratiska kandidater. Före honom ligger tidigare vicepresidenten Kamala Harris och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom.