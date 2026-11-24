Demoskop överger sin självrekryterade webbpanel för väljarbarometern och övergår till ett slumpmässigt befolkningsurval. Opinionschefen Johan Martinsson förnekar att metodbytet skulle bero på kritik mot panelen.

– Kritiken har ofta byggts på okunnighet och har varit ganska ogrundad, säger han till Aftonbladet.

Enligt Martinsson har det blivit allt svårare att rekrytera paneldeltagare, särskilt yngre med utländsk bakgrund. Med den nya metoden kontaktas slumpmässigt utvalda personer via digitala brevlådor och sms.