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Moderaterna går kraftigt framåt i Demoskops första väljarbarometer efter valet. Partiet ökar med sex procentenheter jämfört med valresultatet, till 25,8 procent, rapporterar Aftonbladet.

– Det är tydligt att Moderaterna gynnas av svårigheten att bilda en rödgrön regering, säger Demoskops opinionschef Johan Martinsson.

Liberalerna tappar mest och hamnar under riksdagsspärren på 3,2 procent. Även Centerpartiet backar, till 5,3 procent.

Demoskop använder för första gången ett slumpmässigt befolkningsurval i stället för en självrekryterad webbpanel.