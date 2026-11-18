Baudin om S-tappet: Folk är otåliga att se ny regering
Att S blivit omsprunget av M i senaste GP/Novus-mätningen handlar inte om att det svenska folket vill se en annan statsminister än S-ledaren Magdalena Andersson – utan om att människor är otåliga att få en ny regering på plats. Det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin till Expressen.
– Många vill se att regeringsskiftet blir verklighet så snart som möjligt, säger Baudin.
I SVT:s Morgonstudion upprepade M-ledaren Ulf Kristersson sitt budskap om att den enda mätningen som egentligen spelar någon roll är valresultatet. Men han kunde inte helt hålla tillbaka glädjen över de nya siffrorna.
– Det är klart att alla tycker att det är roligare när det går upp än när det går ner, säger Kristersson.
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