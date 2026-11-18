Att S blivit omsprunget av M i senaste GP/Novus-mätningen handlar inte om att det svenska folket vill se en annan statsminister än S-ledaren Magdalena Andersson – utan om att människor är otåliga att få en ny regering på plats. Det säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin till Expressen.

– Många vill se att regeringsskiftet blir verklighet så snart som möjligt, säger Baudin.

I SVT:s Morgonstudion upprepade M-ledaren Ulf Kristersson sitt budskap om att den enda mätningen som egentligen spelar någon roll är valresultatet. Men han kunde inte helt hålla tillbaka glädjen över de nya siffrorna.

– Det är klart att alla tycker att det är roligare när det går upp än när det går ner, säger Kristersson.