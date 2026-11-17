Varannan S-väljare vill inte att Vänsterpartiet ska ingå i en rödgrön regering. Det framgår av en opinionsundersökning från Aftonbladet/Demoskop.

Enligt mätningen är 47 procent motståndare till att V ska ingå i en sådan regering. Det ligger i linje med partiledaren Magdalena Anderssons besked att hon vill regera med MP och C, men inte med V.

– Jag tror ändå att deras väljare under hösten har känt att när partiledningen inte tydligt backar Vänsterpartiet är det underförstått att de inte är så pigga på att ha med dem i regering, säger Demoskops opinionschef Johan Martinsson till Aftonbladet.

Bland de svarande som röstat på C är det bara 10 procent som vill se sitt parti regera med V.

Total deltog 1 899 personer i undersökningen. Ser man till samtliga är motståndet mot V i regeringen 60 procent.