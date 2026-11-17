Mätning: Hälften av S-väljarna vill inte se V i regering
Varannan S-väljare vill inte att Vänsterpartiet ska ingå i en rödgrön regering. Det framgår av en opinionsundersökning från Aftonbladet/Demoskop.
Enligt mätningen är 47 procent motståndare till att V ska ingå i en sådan regering. Det ligger i linje med partiledaren Magdalena Anderssons besked att hon vill regera med MP och C, men inte med V.
– Jag tror ändå att deras väljare under hösten har känt att när partiledningen inte tydligt backar Vänsterpartiet är det underförstått att de inte är så pigga på att ha med dem i regering, säger Demoskops opinionschef Johan Martinsson till Aftonbladet.
Bland de svarande som röstat på C är det bara 10 procent som vill se sitt parti regera med V.
Total deltog 1 899 personer i undersökningen. Ser man till samtliga är motståndet mot V i regeringen 60 procent.
Resultatet från undersökningen
Anser du att V bör ingår i en regering och ha ministerposter?
Ja, V bör ingå i regeringen: 23%
Nej, V bör inte ingå i regeringen: 60%
Tveksam, vet ej: 16%
Anser du att det är rätt eller fel av V att ställa detta krav?
Det är rätt av V att ställa detta krav: 34%
Det är fel av V att ställa detta krav: 45%
Tveksam, vet ej: 21%
Så genomfördes mätningen
Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet. Den riktade sig till ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning över 18 år som kontaktades via digitala brevlådor och SMS.
Svaren samlades in mellan 12 och 26 november 2026.
Antal svarande var 1 899.
Om väljarbarometern från Demoskop
Demoskops väljarbarometer baseras bland annat på svar från den självrekryterade Iniziopanelen. Demoskop har en dagligt pågående datainsamling och i samtliga formulär som skickas ut ingår frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val i dag.
Väljarbarometern bygger alltid på åtminstone 2 000 intervjuer. Intervjuerna vägs utifrån kriterier som kön, ålder och region för att ge ett så representativt urval som möjligt sett till den vuxna svenska befolkningen.
Demoskops mätningar används av Aftonbladet och SvD.