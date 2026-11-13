Mätning: C-väljare föredrar borgerligt framför V i regering

Centerpartiets väljare föredrar en borgerlig regering som släpps fram av SD framför en regering där V får ministerposter. Det visar en mätning från Indikator Opinion på uppdrag av SVT. 54 procent väljer det borgerliga alternativet, mot 28 procent för en regering med V.

– Ju mer SD lyckas tona ned sin roll i ett sådant upplägg, desto lättare blir det för C:s väljare att acceptera det, säger opinionschefen Per Oleskog Tryggvason.

Allra helst vill dock C-väljarna se en regering med S, MP och C, där V hålls utanför.