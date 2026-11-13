Hem
ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist.
Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. (Fredrik Sandberg / TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Opinionsläget

Mätning: C-väljare föredrar borgerligt framför V i regering

Av Jesper Karlsson
Publicerad: . Uppdaterad:

Centerpartiets väljare föredrar en borgerlig regering som släpps fram av SD framför en regering där V får ministerposter. Det visar en mätning från Indikator Opinion på uppdrag av SVT. 54 procent väljer det borgerliga alternativet, mot 28 procent för en regering med V.

– Ju mer SD lyckas tona ned sin roll i ett sådant upplägg, desto lättare blir det för C:s väljare att acceptera det, säger opinionschefen Per Oleskog Tryggvason.

Allra helst vill dock C-väljarna se en regering med S, MP och C, där V hålls utanför.

Så svarade C-väljarna

Om du fick välja mellan följande fyra alternativ, vilket skulle du välja?

S + MP + C + V: 6%
S + MP + C med stöd av V: 49%
M + KD + L + C med stöd av SD: 38%
Extraval: 4%
Vet ej: 3%

Om du fick välja mellan följande tre alternativ, vilket skulle du föredra?

S + MP + C + V: 28%
M + KD + L + C med stöd av SD: 54%
Extraval: 12%
Vet ej: 6%

Vilket av följande utfall tror du är mest sannolikt?

S + V + MP + C som regeringsunderlag: 27%
M + KD + L + C som regeringsunderlag: 44%
Extraval: 19%
Vet ej: 10%

Så genomfördes mätningen

Undersökningen genomfördes av Indikator Opinion på uppdrag av SVT under perioden 9–12 november 2026. Totalt deltog 1 659 rödgröna väljare. I just denna publicering har vi endast brutit ut Centerpartiets väljare.

Datainsamlingen genomfördes inom ramen för Indikators slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, där deltagarfrekvensen bland inbjudna panelister var 41 procent.

Därutöver genomfördes en kompletterande datainsamling genom ett slumpmässigt urval med inbjudan via digital brevlåda, i syfte att stärka representationen i grupper med lägre deltagande i panelen.

Om väljarbarometern från Indikator Opinion

Medarbetarna på Indikator Opinion är skolade på det Svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Institutet betonar att deras opinionsmätningar uteslutande bygger på ”beprövade vetenskapliga metoder”.

I opinionsmätningen används enbart slumpen som urval. Frågan som ställs är ”Hur skulle du rösta om det var val i dag?” Om personen inte kan eller vill svara på frågan ställs följdfrågan ”Vilket parti tycker du bäst om?” Mätningens resultat viktas mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från riksdagsvalet 2022.

Sveriges Radios Ekot använder sig av Indikator Opinions mätningar sedan 2023.

Läs mer –>

Omni förklararDet skulle S kunna tjäna på att låta Kristersson bilda regering

Omni Mer
Opinionschefen: ”De allra flesta av dem vill då att Vänsterpartiet står utanför regeringen och agerar samarbetsparti”
Sveriges Television

Läs även

M-ledaren: ”Haft bra samtal mellan våra fyra partier”
www.tv4.se
Andersson: S lämnar förslag till C i eftermiddag
Expressen
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Jämför abonnemang på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen