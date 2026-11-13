Mätning: C-väljare föredrar borgerligt framför V i regering
Centerpartiets väljare föredrar en borgerlig regering som släpps fram av SD framför en regering där V får ministerposter. Det visar en mätning från Indikator Opinion på uppdrag av SVT. 54 procent väljer det borgerliga alternativet, mot 28 procent för en regering med V.
– Ju mer SD lyckas tona ned sin roll i ett sådant upplägg, desto lättare blir det för C:s väljare att acceptera det, säger opinionschefen Per Oleskog Tryggvason.
Allra helst vill dock C-väljarna se en regering med S, MP och C, där V hålls utanför.
Så svarade C-väljarna
Om du fick välja mellan följande fyra alternativ, vilket skulle du välja?
S + MP + C + V: 6%
S + MP + C med stöd av V: 49%
M + KD + L + C med stöd av SD: 38%
Extraval: 4%
Vet ej: 3%
Om du fick välja mellan följande tre alternativ, vilket skulle du föredra?
S + MP + C + V: 28%
M + KD + L + C med stöd av SD: 54%
Extraval: 12%
Vet ej: 6%
Vilket av följande utfall tror du är mest sannolikt?
S + V + MP + C som regeringsunderlag: 27%
M + KD + L + C som regeringsunderlag: 44%
Extraval: 19%
Vet ej: 10%
Så genomfördes mätningen
Undersökningen genomfördes av Indikator Opinion på uppdrag av SVT under perioden 9–12 november 2026. Totalt deltog 1 659 rödgröna väljare. I just denna publicering har vi endast brutit ut Centerpartiets väljare.
Datainsamlingen genomfördes inom ramen för Indikators slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, där deltagarfrekvensen bland inbjudna panelister var 41 procent.
Därutöver genomfördes en kompletterande datainsamling genom ett slumpmässigt urval med inbjudan via digital brevlåda, i syfte att stärka representationen i grupper med lägre deltagande i panelen.
Om väljarbarometern från Indikator Opinion
Medarbetarna på Indikator Opinion är skolade på det Svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Institutet betonar att deras opinionsmätningar uteslutande bygger på ”beprövade vetenskapliga metoder”.
I opinionsmätningen används enbart slumpen som urval. Frågan som ställs är ”Hur skulle du rösta om det var val i dag?” Om personen inte kan eller vill svara på frågan ställs följdfrågan ”Vilket parti tycker du bäst om?” Mätningens resultat viktas mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från riksdagsvalet 2022.
Sveriges Radios Ekot använder sig av Indikator Opinions mätningar sedan 2023.