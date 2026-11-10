Regeringsbildningen • Omni förklarar
Det skulle S kunna tjäna på att låta Kristersson bilda regering
På valnatten firade Socialdemokraterna med tårta. Två månader senare har Magdalena Anderssons rödgröna regeringsprojekt kört i diket.
Kan hon få upp det på vägen igen? Eller kan S rent av tjäna på att släppa fram en ny högerregering – om alternativet är att förnedras i ett extraval?
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