46,5 procent av väljarna har stort förtroende för Ulf Kristersson (M). Det visar en ny undersökning som Infostat genomfört på uppdrag av Expressen.

Det är en ökning med sju procentenheter från mätningen i september. Samtidigt fortsätter Magdalena Andersson (S) att rasa bland väljarna – från 44,4 procent till 34,8. Längst ner på listan finns Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, som hamnar på 11,8 procent.

Både Indikator opinion/Ekot och SVT/Verians senaste mätningar visar på liknande trender.