Mätning: Många röstade på C för att stoppa SD
En stor andel av Centerpartiets väljare röstade på partiet för att motverka Sverigedemokraterna. Det framgår av en opinionsundersökning som Indikator Opinion gjorde i slutet av september, som SVT Nyheter tagit del av.
I undersökningen svarade 43 procent av centerväljarna att de valde partiet för att motverka att ett eller flera andra partier får inflytande. Av dem hade 97 procent SD i åtanke. 45 procent angav att de ville motverka Vänsterpartiet.
Siffrorna är en del av en eftervalsundersökning som Indikator Opinion säljer till organisationer och företag.
Om undersökningen
Eftervalsundersökningen gjordes av Indikator Opinion mellan 14 och 24 september. Deltagarna fick ange vad som motiverade dem att välja parti och gavs följande fyra alternativ:
• Att rösta för ett eller flera partier jag tycker mycket bra om.
• Att motverka ett eller flera partier jag tycker mycket dåligt om.
• Att båda motiven vägde ungefär lika tungt.
• Vet ej.