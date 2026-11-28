Arkivbild: Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist håller pressträff med anledning av ett nytt initiativ från partiets riksdagsgrupp och partistyrelse.

En stor andel av Centerpartiets väljare röstade på partiet för att motverka Sverigedemokraterna. Det framgår av en opinionsundersökning som Indikator Opinion gjorde i slutet av september, som SVT Nyheter tagit del av.

I undersökningen svarade 43 procent av centerväljarna att de valde partiet för att motverka att ett eller flera andra partier får inflytande. Av dem hade 97 procent SD i åtanke. 45 procent angav att de ville motverka Vänsterpartiet.

Siffrorna är en del av en eftervalsundersökning som Indikator Opinion säljer till organisationer och företag.