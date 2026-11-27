Centerpartiets högersväng ska bland annat ha varit motiverad av rädslan för ett extraval. Den kan i sin tur kopplas till en intern opinionsundersökning som partiet gjorde efter den andra statsministeromröstningen, enligt Dagens Nyheter.

Mätningen, med över 2 000 svarande, visade att 29 procent av partiets väljare skulle välja ett annat parti vid ett nyval. Ytterligare 20 procent svarade att de var osäkra.

En källa i partiet uppger att resultatet ”skakade om”.

– Man hade trott att det var farligt med extraval men inte så här farligt, säger personen till tidningen.