Intern mätning om extraval skakade om Centern
Centerpartiets högersväng ska bland annat ha varit motiverad av rädslan för ett extraval. Den kan i sin tur kopplas till en intern opinionsundersökning som partiet gjorde efter den andra statsministeromröstningen, enligt Dagens Nyheter.
Mätningen, med över 2 000 svarande, visade att 29 procent av partiets väljare skulle välja ett annat parti vid ett nyval. Ytterligare 20 procent svarade att de var osäkra.
En källa i partiet uppger att resultatet ”skakade om”.
– Man hade trott att det var farligt med extraval men inte så här farligt, säger personen till tidningen.
De ingår i senaste Omnipoll
Indikator Opinion, 25 november. Mätningen publicerades av Sveriges Radio. 1 537 intervjuer genomfördes mellan 4 och 22 november. Utgör 15 procent av Omnipoll.
Ipsos, 24 november. Mätningen publicerades av Dagens Nyheter. Totalt 1 609 intervjuer genomfördes mellan 10 och 23 november. Utgör 18 procent av Omnipoll.
Demoskop, 24 november. Mätningen publicerades av Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Totalt 2 801 intervjuer genomfördes mellan 12 och 19 november. Utgör 30 procent av Omnipoll.
Novus, 18 november. Mätningen publicerades av TV4 Nyheterna och Göteborgs-Posten. 2 387 genomfördes mellan 6 och 15 november. Utgör 21 procent av Omnipoll.
Verian, 11 november. Mätningen publicerades av SVT Nyheter. Cirka 3 000 intervjuer genomfördes mellan 26 oktober och 8 november. Utgör 17 procent av Omnipoll.