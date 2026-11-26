Förtroendet för S-ledaren Magdalena Andersson har rasat de senaste åren. Enligt en ny mätning som Demoskop gjort på uppdrag av SvD har endast 32 procent av väljarna stort förtroende för henne. Det placerar henne på en fjärdeplats bakom Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD) och Jimmie Åkesson (SD).

Moderatledaren toppar listan med det klart högsta förtroendet. 46 procent av de svarande uppger att de känner stort förtroende för Kristersson.

Demoskops opinionschef Johan Martinsson kopplar utvecklingen till höstens regeringsbildning.

– Det är klart att det är dramatiskt för en ledare för det största partiet, säger han till tidningen.