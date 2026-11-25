Centerpartiet anses ha hanterat höstens regeringsbildning på sämst sätt, enligt en ny mätning som Verian har gjort på uppdrag av SVT Nyheter.

67 procent av de svarande anser att partiet har agerat mycket eller ganska dåligt. Därefter följer Vänsterpartiet på 63 procent och Socialdemokraterna på 61 procent.

Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl säger till Politikbyrån att han förstår att väljarna är frustrerade.

– Vi är alla frustrerade, även vi i Centerpartiet. Det är ingen som önskar att det skulle vara såhär svårt, säger han.