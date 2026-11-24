Moderaterna får sitt högsta väljarstöd på nästan åtta år i DN/Ipsos novembermätning. Partiet ökar med fem procentenheter sedan valet till 25 procent och närmar sig nu Socialdemokraterna.

– Det är uppenbart att Magdalena Anderssons misslyckade försök i regeringsbildningen har gynnat Ulf Kristersson, säger Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

S backar till 26 procent, den lägsta noteringen på fem år. De tidigare Tidöpartierna samlar 52 procent mot de rödgröna partiernas 46 procent.