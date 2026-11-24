Högsta stödet för M på åtta år – närmar sig S
Moderaterna får sitt högsta väljarstöd på nästan åtta år i DN/Ipsos novembermätning. Partiet ökar med fem procentenheter sedan valet till 25 procent och närmar sig nu Socialdemokraterna.
– Det är uppenbart att Magdalena Anderssons misslyckade försök i regeringsbildningen har gynnat Ulf Kristersson, säger Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.
S backar till 26 procent, den lägsta noteringen på fem år. De tidigare Tidöpartierna samlar 52 procent mot de rödgröna partiernas 46 procent.
Resultatet från undersökningen
Andel av väljarna i procent, förra mätningen inom parentes.
V: 8 (8)
S: 26 (27)
MP: 7 (6)
C: 6 (6)
L: 3 (4)
M: 25 (24)
KD: 5 (5)
SD: 18 (19)
Så genomfördes mätningen
Ipsos har genomfört 1 609 intervjuer med röstberättigade personer under perioden 10-23 november. Utifrån ett slumpmässigt urval gjordes 215 intervjuer via telefonsamtal och 854 digitala enkäter som skickades ut via mejl eller post. 540 digitala intervjuer gjordes med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel.
Om väljarbarometern från Ipsos
Ipsos använder sig av två urvalskällor för sin väljarbarometer: slumpmässigt utvalda personer som intervjuas via telefon och en slumpmässigt rekryterad panel som intervjuas digital.
Frågan som ställs är: ”Om det var val till riksdagen i dag, vilket parti skulle du då rösta på?” Om personen inte uppger ett parti kommer följdfrågan: ”Men vilket parti lutar det mest mot för dig?” I redovisningen slås dessa två frågor samman. Svaren vägs sedan efter exempelvis utbildning, geografi och politisk nyhetskonsumtion.
Väljarbarometern har genomförts för Dagens Nyheters räkning sedan år 1979. Sedan några år tillbaka har DN beslutat att slopa decimalerna och rapportera i heltal.