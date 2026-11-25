Centerpartiets väljarstöd fortsätter att minska och partiet är nu nära riksdagsspärren. I en ny mätning från SR/Indikator får partiet 4,8 procent, vilket är en minskning med 2,2 procentenheter sedan riksdagsvalet.

En tänkbar anledning är turerna i regeringsbildningen.

– Det visar sig nu att det straffar sig om man inte kan leverera på det man har lovat, säger Per Oleskog Tryggvason vid Indikator Opinion till Ekot.

Centerns partisekreterare Hannes Hervieu skriver i en kommentar att resultatet ”inte är förvånande”, men att partiets fokus inte är kortsiktiga opinionsvinster.

I mätningen är Socialdemokraterna och Moderaterna i praktiken lika stora. S får 25,4 procent av väljarstödet och M 25,3.