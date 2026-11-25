Centerpartiet fortsätter att tappa – är nära spärren
Centerpartiets väljarstöd fortsätter att minska och partiet är nu nära riksdagsspärren. I en ny mätning från SR/Indikator får partiet 4,8 procent, vilket är en minskning med 2,2 procentenheter sedan riksdagsvalet.
En tänkbar anledning är turerna i regeringsbildningen.
– Det visar sig nu att det straffar sig om man inte kan leverera på det man har lovat, säger Per Oleskog Tryggvason vid Indikator Opinion till Ekot.
Centerns partisekreterare Hannes Hervieu skriver i en kommentar att resultatet ”inte är förvånande”, men att partiets fokus inte är kortsiktiga opinionsvinster.
I mätningen är Socialdemokraterna och Moderaterna i praktiken lika stora. S får 25,4 procent av väljarstödet och M 25,3.
Resultatet från undersökningen (förändringar mot valresultatet inom parentes)
Vänsterpartiet: 8,7 procent (+0,3)
Miljöpartiet: 8,0 (+1,9)
Socialdemokraterna: 25,4 (-2,7)
Centerpartiet: 4,8 (-2,2)
Liberalerna: 3,7 (-1,6)
Moderaterna: 25,3 (+5,4)
Kristdemokraterna: 6,2 (0,0)
Sverigedemokraterna: 16,7 (-0,7)
Övriga: 1,2 (-0,7)
Om väljarbarometern från Indikator Opinion
Medarbetarna på Indikator Opinion är skolade på det Svenska Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet. Institutet betonar att deras opinionsmätningar uteslutande bygger på ”beprövade vetenskapliga metoder”.
I opinionsmätningen används enbart slumpen som urval. Frågan som ställs är ”Hur skulle du rösta om det var val i dag?” Om personen inte kan eller vill svara på frågan ställs följdfrågan ”Vilket parti tycker du bäst om?” Mätningens resultat viktas mot offentlig statistik gällande kön, ålder och partival från riksdagsvalet 2022.
Sveriges Radios Ekot använder sig av Indikator Opinions mätningar sedan 2023.