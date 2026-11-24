Centerpartiets stormöte under tisdagskvällen var klart efter 40 minuter. Enligt en C-källa till Aftonbladet var det bara partitopparna, som såg rätt slitna ut, som kom till tals.

– Folk fick inte ställa frågor så det gick inte att bedöma stämningen, säger källan.

Enligt källan var det inte särskilt konstigt, eftersom omkring 500 centerpartister deltog i mötet.

C-topparna ska ha meddelat att de nu tittar närmare på M:s totalpaket, och deras besked ska ha varit att samtalen med Ulf Kristersson inte innebär några löften.