C-mötet klart på 40 minuter: ”Fick inte ställa frågor”
Centerpartiets stormöte under tisdagskvällen var klart efter 40 minuter. Enligt en C-källa till Aftonbladet var det bara partitopparna, som såg rätt slitna ut, som kom till tals.
– Folk fick inte ställa frågor så det gick inte att bedöma stämningen, säger källan.
Enligt källan var det inte särskilt konstigt, eftersom omkring 500 centerpartister deltog i mötet.
C-topparna ska ha meddelat att de nu tittar närmare på M:s totalpaket, och deras besked ska ha varit att samtalen med Ulf Kristersson inte innebär några löften.
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