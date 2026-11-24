M:s totalpaket nämner varken SD eller klimatmålen
I Moderaternas totalpaket till Centerpartiet nämns varken Sverigedemokraterna eller de svenska klimatmålen för 2030 och 2045, enligt SVT, som tagit del av erbjudandet.
För att få igenom sin politik i riksdagen ska Ulf Kristersson enligt dokumenten i första hand söka stöd hos partier vars politik stämmer väl överens med regeringen.
M-paketet är kortare än det från S. Det ryms på drygt en handfull A4-sidor, jämfört Socialdemokraternas 15.
En källa med insyn i förhandlarna säger till kanalen att totalpaketet upplevdes som mer övergripande än konkret.
– Jag hade högre förväntningar om att det skulle vara bättre sakpolitiskt. Det var skrivet mer som en inriktning.
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