I Moderaternas totalpaket till Centerpartiet nämns varken Sverigedemokraterna eller de svenska klimatmålen för 2030 och 2045, enligt SVT, som tagit del av erbjudandet.

För att få igenom sin politik i riksdagen ska Ulf Kristersson enligt dokumenten i första hand söka stöd hos partier vars politik stämmer väl överens med regeringen.

M-paketet är kortare än det från S. Det ryms på drygt en handfull A4-sidor, jämfört Socialdemokraternas 15.

En källa med insyn i förhandlarna säger till kanalen att totalpaketet upplevdes som mer övergripande än konkret.

– Jag hade högre förväntningar om att det skulle vara bättre sakpolitiskt. Det var skrivet mer som en inriktning.