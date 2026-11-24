Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har vitt skilda uppfattningar om vad som fallerat på den rödgröna sidan. Nooshi Dadgostar (V) förnekar att Vänsterpartiet inte har velat förhandla, men Magdalena Andersson (S) har en annan bild av de senaste dagarna.

Så sent som i går bjöds Nooshi Dadgostar in flera gånger, säger Andersson i SR:s Studio Ett.

– Jag kan konstatera att Vänsterpartiet i går inte svarade på någon av mina inbjudningar.

Efter dagens möte med talmannen sa Dadgostar att hon presenterat en ”uppsjö av idéer” som Centerpartiet konsekvent har tackat nej till.