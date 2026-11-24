L-ledaren Simona Mohamsson skickar en syrlig pik i riktning mot Magdalena Andersson (S) efter att de rödgröna regeringsförhandlingarna misslyckats. I en intervju med Aftonbladet säger hon att S-ledaren kallat sig en ”stark statsminister” men ändå inte lyckas få ihop det.

– På 68:an (Sveavägen 68, reds anm) verkar man vara mer sugen på att äta tårta än att göra jobbet.

Mohamsson säger också att hon inte skulle ha något emot ett extraval där väljarna får ta ställning till Socialdemokraternas ”fuskbygge”.