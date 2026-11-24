Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) under en pressträff efter sitt möte med talmannen.

Ulf Kristersson står redo att prövas som statsminister för en borgerlig mittenregering bestående av M, KD, L och C. Det säger M-ledaren vid en pressträff efter sitt möte med talmannen.

– Jag hade inte gjort det här om jag inte trodde att det fanns förutsättningar. Det är svårt förstås men kanske inte helt omöjligt, säger Kristersson.

När voteringen ska att ske är oklart i nuläget. Talmannen Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff senare i eftermiddag.