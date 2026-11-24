Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S) i samband med tisdagens talmansrunda i riksdagshuset.

Det finns inte längre några förutsättningar för Socialdemokraterna att bilda en regering. Det säger S-ledaren Magdalena Andersson efter tisdagens möte med talmannen.

Beskedet kommer efter att Vänsterpartiet sagt nej till det startpaket som S, MP och C lagt fram. Andersson menar att det funnits en missuppfattning om att V inte skulle få något inflytande över sakpolitiken.

– All annan politik som inte ingår i startbudet skulle vara föremål för fortsatta sakpolitiska förhandlingar, säger hon.

Hon konstaterar också att Centerpartiet valt att återuppta samtalen med Ulf Kristersson (M) och påpekar att en borgerlig minoritetsregering skulle vara beroende av Sverigedemokraterna.

– Centerpartiet gläntar på dörren till att bryta den tjockaste röda linjen, säger Andersson.