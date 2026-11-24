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Talmannen Andreas Norlén träffar just nu Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar inom ramen för dagens talmansrunda.

Tidigare under förmiddagen har han träffat Socialdemokraternas Magdalena Andersson, Moderaternas Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

Sent i går kväll meddelade C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist att partiet återupptar samtalen med M, KD och L efter att de rödgröna regeringsförhandlingarna kört fast.