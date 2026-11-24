Nooshi Dadgostar träffar talmannen
Talmannen Andreas Norlén träffar just nu Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar inom ramen för dagens talmansrunda.
Tidigare under förmiddagen har han träffat Socialdemokraternas Magdalena Andersson, Moderaternas Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.
Sent i går kväll meddelade C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist att partiet återupptar samtalen med M, KD och L efter att de rödgröna regeringsförhandlingarna kört fast.
Dagens schema
09.30: Socialdemokraterna
10.00: Moderaterna (lämnar in sonderingsuppdraget)
10.30: Sverigedemokraterna (på distans)
11.00: Vänsterpartiet
11.30: Centerpartiet
12.00: Kristdemokrater
12.30: Miljöpartiet
13.00: Liberalerna
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