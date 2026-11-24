De politiska skillnaderna mellan Centerpartiet och övriga rödgröna partier blev tydliga under regeringsförhandlingarna. Det menar Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.

”Vill man inte ens acceptera avskaffad karens skulle man nog inte valt vår sida från början”, skriver hon i en kommentar på X.

Gabrielsson framhåller att V var berett att släppa alla partispecifika krav. Enligt henne står MP ännu längre från C än vad V gör, men prioriterar inte jämlikhetspolitiken lika högt.