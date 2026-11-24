S-toppen Annika Strandhäll riktar skarp kritik mot Vänsterpartiet efter Centerns besked om att återuppta samtalen med M, KD och L. Hon anklagar V för att ha saboterat regeringsförhandlingarna.

”Ni har fullständigt kört sönder detta, Ulla. Det är sanningen”, skriver hon på X som svar på ett inlägg av V:s tidigare ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Sent i går kväll meddelade C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist att partiet återupptar samtalen med högersidan eftersom de rödgröna förhandlingarna gått i stå. Hon betonar att V redan erbjudits ”omfattande eftergifter” och att det inte är aktuellt med fler.