Försiktig V-öppning: Krävs ”enorma” eftergifter
Vänsterpartiet står fast vid ministerkravet och övriga rödgröna partier tycks inte vilja ändra på det, menar V:s vice partiledare Ida Gabrielsson.
– Om man vill att vi ska överväga det, då hade man behövt göra enormt stora eftergifter och det har varit tydligt att man inte vill göra, säger hon i SR:s Studio Ett.
På frågan om en miljardärsskatt skulle kunna vara en sådan eftergift säger Gabrielsson att det inte är någonting man bör ta i en ”radiodiskussion”.
Gabrielsson betonar att V:s krav står fast, medan S-toppen Ardalan Shekarabi tolkar det som en öppning.
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