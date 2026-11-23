Vänsterpartiet står fast vid ministerkravet och övriga rödgröna partier tycks inte vilja ändra på det, menar V:s vice partiledare Ida Gabrielsson.

– Om man vill att vi ska överväga det, då hade man behövt göra enormt stora eftergifter och det har varit tydligt att man inte vill göra, säger hon i SR:s Studio Ett.

På frågan om en miljardärsskatt skulle kunna vara en sådan eftergift säger Gabrielsson att det inte är någonting man bör ta i en ”radiodiskussion”.

Gabrielsson betonar att V:s krav står fast, medan S-toppen Ardalan Shekarabi tolkar det som en öppning.