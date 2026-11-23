Budet som presenterats för Vänsterpartiet är bara en grund för fortsatta förhandlingar, säger S-toppen Ardalan Shekarabi till Aftonbladet. Han säger att S är redo att diskutera flera frågor som var viktiga för V i valrörelsen, bland annat en miljardärsskatt och vinstförbud i välfärden.

– Det här är ett förslag, vår dörr är öppen för förhandlingar.

V-ledaren Nooshi Dadgostar säger att partiet varit villigt att delta i alla samtal med övriga rödgröna partier. En av partiets invändningar mot söndagskvällens bud är enligt Aftonbladets uppgifter att det inte innehåller några större eftergifter, utan att mycket är politik som de fyra partierna redan är överens om.