Vänsterpartister backar ledningens nej
Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielssons besked om att nobba erbjudandet från S, MP och C backas upp i partiet, rapporterar Ekot.
Kanalen har under måndagen talat med flera vänsterpartister. Samtliga har stått bakom beslutet. Det framgår dock inte hur många som tillfrågats.
– Det finns en stor enighet i Storstockholm. Vi sluter upp bakom partiledningen och Ida Gabrielsson, säger August Flensburg, ordförande i Storstockholm, som är partiets största distrikt.
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