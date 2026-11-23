Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielssons besked om att nobba erbjudandet från S, MP och C backas upp i partiet, rapporterar Ekot.

Kanalen har under måndagen talat med flera vänsterpartister. Samtliga har stått bakom beslutet. Det framgår dock inte hur många som tillfrågats.

– Det finns en stor enighet i Storstockholm. Vi sluter upp bakom partiledningen och Ida Gabrielsson, säger August Flensburg, ordförande i Storstockholm, som är partiets största distrikt.