Miljöpartiet hoppas på fortsatta förhandlingar med Vänsterpartiet. Språkröret Amanda Lind betonar att budet från S, C och MP bara är ett ”startpaket” och att det nu krävs konstruktiva samtal mellan de fyra partierna.

– Det finns så mycket vi kan åstadkomma tillsammans och så mycket som står på spel. Fyra år till med SD i centrum av svensk politik vore förödande, säger hon i en kommentar till Omni.

Enligt Lind återstår flera frågor att lösa innan partierna kan enas om en bred regeringsöverenskommelse.