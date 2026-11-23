MP: Fyra år till med SD i centrum vore förödande
Miljöpartiet hoppas på fortsatta förhandlingar med Vänsterpartiet. Språkröret Amanda Lind betonar att budet från S, C och MP bara är ett ”startpaket” och att det nu krävs konstruktiva samtal mellan de fyra partierna.
– Det finns så mycket vi kan åstadkomma tillsammans och så mycket som står på spel. Fyra år till med SD i centrum av svensk politik vore förödande, säger hon i en kommentar till Omni.
Enligt Lind återstår flera frågor att lösa innan partierna kan enas om en bred regeringsöverenskommelse.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen