S-ledaren Magdalena Andersson vände sig till V i en debattartikel för ”tiden rinner iväg”, skriver Teresa Carvalho, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, i ett inlägg på Facebook.

Hon skriver att de fått höra att tidigare ”bud” från S inte existerar, eller har ”viftats bort som S-politik”.

”Jag förstår att det är en besvärlig situation. Men ni har möjlighet att säkra vänsterpolitik i en högermajoritet (…) Ta chansen medan den finns.”

I en debattartikel presenterade S, MP och C en rad reformer till V – ett bud som avvisades efter blott 20 minuter.

I flera inlägg på X kritiserar V-toppen Ida Gabrielsson tillvägagångssättet. Hon skriver att hon bad S att avstå från publiceringen för att i stället fortsätta samtalen mellan partierna.