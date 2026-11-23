Carvalho till V: ”Ta chansen medan den finns”
S-ledaren Magdalena Andersson vände sig till V i en debattartikel för ”tiden rinner iväg”, skriver Teresa Carvalho, rättspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, i ett inlägg på Facebook.
Hon skriver att de fått höra att tidigare ”bud” från S inte existerar, eller har ”viftats bort som S-politik”.
”Jag förstår att det är en besvärlig situation. Men ni har möjlighet att säkra vänsterpolitik i en högermajoritet (…) Ta chansen medan den finns.”
I en debattartikel presenterade S, MP och C en rad reformer till V – ett bud som avvisades efter blott 20 minuter.
I flera inlägg på X kritiserar V-toppen Ida Gabrielsson tillvägagångssättet. Hon skriver att hon bad S att avstå från publiceringen för att i stället fortsätta samtalen mellan partierna.
Förslagen till V
- Ett paket för lägre bostadskostnader med en rejäl hyresrabatt och nej till marknadshyror
- En omfattande tandvårdsreform
- Arbetstidsförkortning för välfärdens skiftarbetare
- En prispressarkommission för lägre priser
- Driva på i EU för att svenska elpriser ska gälla i Sverige
- Miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen
- En reformerad föräldraförsäkring
- En reformering av Arbetsförmedlingen
- Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor med ökat stöd till kvinnojourerna
- Höjd straffbarhetsålder till 15 år och dubbla straff för rekrytering av barn till gängkriminalitet
- Stopp för orimliga utvisningar
- Få en plats i ett inre kabinett med de andra rödgröna partiledarna
- Egna kanslier på Statsrådsberedningen och Finansdepartementet samt en egen kommunikationsenhet