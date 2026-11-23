V-topp sågar budet från S och C: Uppenbart oseriöst
Regeringsbudet från S, C och MP är oseriöst, säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till Dagens ETC.
– Att det inte är ett seriöst försök är väl uppenbart, därför valde man att skicka in en debattartikel i stället för att sitta ner med oss och diskutera budet, säger hon.
Gabrielsson anser också att satsningarna är mindre omfattande än de framstår. Hon varnar för att avsaknaden av skatteförslag kan öppna för stora skattesänkningar och nedskärningar i välfärden. Samtidigt står V fast vid kravet på ministerposter.
Förslagen till V
- Ett paket för lägre bostadskostnader med en rejäl hyresrabatt och nej till marknadshyror
- En omfattande tandvårdsreform
- Arbetstidsförkortning för välfärdens skiftarbetare
- En prispressarkommission för lägre priser
- Driva på i EU för att svenska elpriser ska gälla i Sverige
- Miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen
- En reformerad föräldraförsäkring
- En reformering av Arbetsförmedlingen
- Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor med ökat stöd till kvinnojourerna
- Höjd straffbarhetsålder till 15 år och dubbla straff för rekrytering av barn till gängkriminalitet
- Stopp för orimliga utvisningar
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