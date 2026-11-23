Regeringsbudet från S, C och MP är oseriöst, säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till Dagens ETC.

– Att det inte är ett seriöst försök är väl uppenbart, därför valde man att skicka in en debattartikel i stället för att sitta ner med oss och diskutera budet, säger hon.

Gabrielsson anser också att satsningarna är mindre omfattande än de framstår. Hon varnar för att avsaknaden av skatteförslag kan öppna för stora skattesänkningar och nedskärningar i välfärden. Samtidigt står V fast vid kravet på ministerposter.