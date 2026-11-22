Stora reformer, höjd straffålder och kortare arbetstid – här är budet till V
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har kommit med ett nytt bud till Vänsterpartiet. Läs ett urval av de sakpolitiska förslagen nedan.
Förslagen till V
- Ett paket för lägre bostadskostnader med en rejäl hyresrabatt och nej till marknadshyror
- En omfattande tandvårdsreform
- Arbetstidsförkortning för välfärdens skiftarbetare
- En prispressarkommission för lägre priser
- Driva på i EU för att svenska elpriser ska gälla i Sverige
- Miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen
- En reformerad föräldraförsäkring
- En reformering av Arbetsförmedlingen
- Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor med ökat stöd till kvinnojourerna
- Höjd straffbarhetsålder till 15 år och dubbla straff för rekrytering av barn till gängkriminalitet
- Stopp för orimliga utvisningar
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