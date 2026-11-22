Magdalena Andersson redovisar ett nytt bud till Vänsterpartiet från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i en debattartikel i Expressen.

”Som nästa steg behöver Vänsterpartiet ta detta under noggrant övervägande. Det är rimligt att en återkoppling sker på måndag inför talmansrundan”, skriver S-ledaren.

Bland förslagen finns reformer av tandvården, Arbetsförmedlingen och föräldraförsäkringen samt höjd straffbarhetsålder och arbetstidsförkortning i välfärden.

Partierna nobbar V:s ministerkrav, men Nooshi Dadgostar och övriga partiledare föreslås bilda ett inre kabinett ihop.

V erbjuds ett eget kansli i regeringssamordningen på statsrådsberedningen och ett eget budgetkansli på finansdepartementet, som båda leds av V-statssekreterare. Partiet skulle också få en egen kommunikationsenhet på statsrådsberedningen.

Vidare skriver Andersson att Januariavtalets skrivelse om att utestänga V från inflytande var ett misstag.

”Jag vill be om ursäkt för vår del i att en sådan skrivning överhuvudtaget kom till stånd. Det var respektlöst mot Vänsterpartiet och dess väljare.”