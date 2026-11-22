V dissar budet direkt: ”Tack men nej tack!”
Vänsterpartiet säger nej till budet från S, C och MP, skriver partitoppen Ida Gabrielsson på X.
”Tack men nej tack!” skriver hon 20 minuter efter att Magdalena Andersson redovisat budet.
Gabrielsson skriver vidare att det inte är konstruktivt eller seriöst att regeringsförhandla via Expressens debattsida, och att det är Centerpartiet som måste välja mellan antingen en rödgrön regering där även V ingår eller Ulf Kristerssons (M) alternativ.
”Antingen gör man upp med SD i budgeten och alla andra stora frågor, eller så accepterar man V i en gemensam regering.”
Förslagen till V
- Ett paket för lägre bostadskostnader med en rejäl hyresrabatt och nej till marknadshyror
- En omfattande tandvårdsreform
- Arbetstidsförkortning för välfärdens skiftarbetare
- En prispressarkommission för lägre priser
- Driva på i EU för att svenska elpriser ska gälla i Sverige
- Miljardreform för att stärka sjuk- och aktivitetsersättningen
- En reformerad föräldraförsäkring
- En reformering av Arbetsförmedlingen
- Stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor med ökat stöd till kvinnojourerna
- Höjd straffbarhetsålder till 15 år och dubbla straff för rekrytering av barn till gängkriminalitet
- Stopp för orimliga utvisningar
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