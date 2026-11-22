Vänsterpartiet säger nej till budet från S, C och MP, skriver partitoppen Ida Gabrielsson på X.

”Tack men nej tack!” skriver hon 20 minuter efter att Magdalena Andersson redovisat budet.

Gabrielsson skriver vidare att det inte är konstruktivt eller seriöst att regeringsförhandla via Expressens debattsida, och att det är Centerpartiet som måste välja mellan antingen en rödgrön regering där även V ingår eller Ulf Kristerssons (M) alternativ.

”Antingen gör man upp med SD i budgeten och alla andra stora frågor, eller så accepterar man V i en gemensam regering.”