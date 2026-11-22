Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson skriver att ”regeringskris på regeringskris” väntar om Centerpartiet släpper fram en högerregering utan att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Inlägget på X är en reaktion på att C-toppen Emil Källström tidigare i dag sa att han vill att Centern ska ”komma hem till alliansen”.

”Självklart blir ju C då beroende av sitt stödparti SD, nån annan väg finns inte. Eftersom annars vinner vi rödgröna alla voteringar. Det finns inga breda överenskommelser om budgetar, ’alliansen’ är ju mindre än vi rödgröna.”