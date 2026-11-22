Fler svenskar är positiva till extraval än tvärtom: ”De har dagisnivå”
Det är fler som tycker att ett extraval vore en bra idé än som anser att det vore en dålig idé. Det visar en mätning från TV4/Novus efter 70 dagars låsning i regeringsbildningen.
44 procent är positiva till extraval, 36 procent är negativa. 18 procent svarar varken eller och 2 procent svarar att de inte vet vad de tycker.
Kanalen har även pratat med väljare och av dem som är positiva till extraval är Kalmarbon Annika Lundstedt.
– Jag tror vi är nära och jag hoppas att det blir ett omval. Jag tycker det har varit jättejobbigt. De har dagisnivå, de kan aldrig bestämma sig och de skyller på varandra, säger hon.
Så gjordes undersökningen
Undersökningen i samarbete med TV4. Under perioden 12-18 november 2026. Antal intervjuer 1032.
Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel och är åsiktsmässigt representativ för svenska folket i åldersgruppen 18–84 år.