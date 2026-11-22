Det är fler som tycker att ett extraval vore en bra idé än som anser att det vore en dålig idé. Det visar en mätning från TV4/Novus efter 70 dagars låsning i regeringsbildningen.

44 procent är positiva till extraval, 36 procent är negativa. 18 procent svarar varken eller och 2 procent svarar att de inte vet vad de tycker.

Kanalen har även pratat med väljare och av dem som är positiva till extraval är Kalmarbon Annika Lundstedt.

– Jag tror vi är nära och jag hoppas att det blir ett omval. Jag tycker det har varit jättejobbigt. De har dagisnivå, de kan aldrig bestämma sig och de skyller på varandra, säger hon.